Карагандинца задержали после покупки цветов и мороженого

В Караганде задержали мужчину, которого подозревают в покупках в парке и цветочном магазине с помощью сувенирных купюр, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники следственно-оперативной группы Михайловского отдела полиции УП Караганды задержали подозреваемого в мошенничестве - 52-летнего мужчину.

"Он, находясь в одном из парков города, в двух киосках приобрел мороженое. При этом во всех случаях расплачивался сувенирными купюрами номиналом в 10 тыс. тенге. Подобный трюк он провернул в цветочном магазине, где приобрел букет", - пояснили в МВД.

Общая сумма ущерба составила 30 тыс. тенге.

"Личность злоумышленника установили благодаря видеокамерам, установленным у торговых точек. Задержанный дал признательные показания", - отметили в ведомстве.

Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, могут ли банкоматы выдавать фальшивые купюры в Казахстане. Специалисты считают, что вероятность этого минимальна, так как перед загрузкой в банкомат деньги проходят проверку. Их подлинность проверяет и сам аппарат.