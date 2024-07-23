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Эзотерика

Павлодарец погиб от удара ножом в грудь на улице

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Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

35-летнего павлодарца с колото-резаной раной грудной клетки обнаружили ранним утром на одной из улиц города. Позже он скончался в больнице, передает "Павлодар-онлайн".

В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

"Вызов поступил 20 июля в 04.34 на угол улиц Машхура Жусупа и Лермонтова. Пострадавший - мужчина около 35 лет, который получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки и резаную рану предплечья. В крайне тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу имени Султанова", - прокомментировали в областной станции скорой помощи.

В управлении здравоохранения подтвердили, что мужчину доставили в состоянии клинической смерти. Он скончался в тот же день.

По факту убийства начато расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Павлодара.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается", - сообщили в департаменте полиции.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Ранее павлодарец получил удар ножом в грудь после конфликта в подъезде многоэтажки на улице Айманова. Он скончался на месте преступления. На скамье подсудимых оказался 30-летний мужчина, которому назначили 10 лет лишения свободы.

Также в Сети появилась информация о том, что в Алматинской области 29-летний мужчина был убит 12 ударами ножа. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138586-pavlodarec-pogib-ot-udara-nozhom-v-grud-na-ulice/

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