Мужчина умер после удара ножом в подъезде дома в Павлодаре

Удар ножом в грудь житель Павлодара получил после конфликта в подъезде многоэтажки по улице Айманова. На скамье подсудимых оказался 30-летний мужчина, которому сегодня назначили 10 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, житель Павлодара пришел в гости к своей девушке. Там было застолье и на мероприятии оказался еще один мужчина. Конфликт начался за столом, после чего оба решили выйти в подъезд на разговор.

"Вы дали признательные показания, что именно вы, сходив в кухонную комнату квартиры, взяв кухонный нож, вернулись на площадку, где вас ожидал потерпевший, и нанесли ему ножевое ранение в грудную клетку", - отметил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

Потерпевший скончался на месте преступления. Уголовное дело в отношении 30-летнего павлодарца открыли по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). Приговором суда мужчине назначили 10 лет лишения свободы.

Вместе с тем подсудимого обязали выплатить 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Также ему назначили принудительное лечение от алкоголизма.

Добавим, что согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее жителя Павлодарской области приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство сожительницы. В ходе следствия мужчина признался, что избил гражданскую супругу, а когда понял, что она мертва, расчленил тело, вывез и выкинул в реку.