Известный блогер из Петропавловска подрался с водителем автобуса (видео)

В Петропавловске на видео попал конфликт между пассажиром, который оказался известным в городе блогером, и водителем автобуса. В полиции завели уголовное дело, передает NUR.KZ.

Кадры драки опубликовала на своей странице в Instagram жительница Петропавловска. По ее словам, конфликт начался из-за того, что пассажир вышел из автобуса, не показав при этом чек об оплате проезда.

"Может, кто еще из наших "звезд" не знает правила пользования общественным транспортом в Петропавловске… расскажу.

Нужно заранее подходить в переднюю дверь и показывать водителю оплату при отсутствии кондуктора (в автобусе правила прописаны, но Владимиру они, видимо, неписаны). Ну, собственно, и вся процедура.

Но Владимир стоял у двери, в которую люди заходят, и водитель проехал его остановку, потому что около передней двери никого не было. ⠀ "Герой" недовольно крикнул: "А останавливаться не надо? Я тут выхожу". Водитель ему спокойно ответил и поехал дальше. На следующей остановке, пока люди выходили, Владимир выскочил в среднюю дверь не показав оплату", – написала девушка.

После этого, по ее словам, водитель вышел из автобуса, попытавшись остановить молодого человека. Тогда и завязалась драка.

На записи видно, что одним из участников конфликта является известный в городе блогер Владимир Пекарский.

Он сам позже записал видео, в котором заявил, что водитель, пытаясь его догнать, начал нецензурно высказываться в его сторону, после чего первым ударил его в живот. То, что происходило далее и попало на видео, Пекарский назвал самообороной.

Видеообъяснение блогера было опубликовано на YouTube-канале SKOPETRO.

Ситуацию также прокомментировали в Департаменте полиции СКО.

"12 июля в Управление полиции города Петропавловска обратился водитель пассажирского автобуса с сообщением, что по улице Жумабаева между ним и пассажиром произошел конфликт.

Личность правонарушителя установлена. Им оказался 32-летний горожанин. По факту хулиганства начато досудебное производство. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.