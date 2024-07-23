Три велосипеда выкинул с балкона актюбинец при задержании

В Актобе местный житель, подозреваемый в нескольких кражах, при задержании выбросил с балкона три детских велосипеда, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в целях профилактики и предупреждения преступлений в период с 18 по 20 июля текущего года на территории Актобе проводилось ОПМ "Велосипед".

В отчетном периоде зарегистрировано 10 фактов краж велосипедов. В рамках проводимых мероприятий раскрыто пять фактов краж, из которых три преступления были из числа ранее совершенных.

"К примеру, полицейскими во время ОПМ установлен житель Актобе, подозреваемый в кражах нескольких велосипедов. Мужчина при задержании скинул с балкона три краденых велосипеда, пытаясь избавиться от улик. Установлено, что задержанный совершал кражи велосипедов, не закрепленных на трос, в подъездах домов. За несколько дней было похищено четыре велосипеда", - рассказали в МВД.

По фактам краж проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Акмолинской области неизвестный, сняв москитную сетку, проник в дом и украл мобильный телефон стоимостью 81 тыс. тенге. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого.

А в Туркестанской области стражи порядка с поличным задержали казахстанца, подозреваемого в совершении краж сотовых телефонов прихожан мечети в Шымкенте. Сообщалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.