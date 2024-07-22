Забрал мобильник у ребенка: кража в мечети попала на видео

В Туркестанской области полицейские с поличным задержали казахстанца, подозреваемого в совершении краж в мечети, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел, в Туркестанской области задержан подозреваемый в кражах сотовых телефонов прихожан мечети в Шымкенте.

По версии ведомства, за сутки мужчина обокрал двух горожан и обманом присвоил мобильник мальчика. Полицейские задержали его с поличным после очередного похищения чужого имущества.

В публикации указано также, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка вернули телефоны владельцам. В отношении задержанного проводится расследование.

Сотрудники полиции отмечают, что подобные кражи совершаются в местах скопления людей: на рынках, в торговых центрах, автобусах и т. д. И предупреждают граждан: чтобы избежать хищения своих ценных вещей, необходимо класть их во внутренние карманы. А если ценные вещи находятся в сумке, то не упускать ее из виду.

Напомним, в конце мая камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви. У одного из прихожан похитили кроссовки стоимостью 30 тыс. тенге. Полицией был задержан 28-летний подозреваемый, он дал признательные показания.

Ранее в начале года полицейские Шымкента задержали подозреваемого в краже куртки за 800 тысяч тенге из мечети. Момент кражи также попал на камеру.

Добавим, что по статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.