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Забрал мобильник у ребенка: кража в мечети попала на видео

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Казахстанец обманом забрал мобильник у ребенка
Казахстанец обманом забрал мобильник у ребенка. Кадр из видео: МВД РК

В Туркестанской области полицейские с поличным задержали казахстанца, подозреваемого в совершении краж в мечети, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел, в Туркестанской области задержан подозреваемый в кражах сотовых телефонов прихожан мечети в Шымкенте.

По версии ведомства, за сутки мужчина обокрал двух горожан и обманом присвоил мобильник мальчика. Полицейские задержали его с поличным после очередного похищения чужого имущества.

В публикации указано также, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка вернули телефоны владельцам. В отношении задержанного проводится расследование.

Сотрудники полиции отмечают, что подобные кражи совершаются в местах скопления людей: на рынках, в торговых центрах, автобусах и т. д. И предупреждают граждан: чтобы избежать хищения своих ценных вещей, необходимо класть их во внутренние карманы. А если ценные вещи находятся в сумке, то не упускать ее из виду.

Напомним, в конце мая камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви. У одного из прихожан похитили кроссовки стоимостью 30 тыс. тенге. Полицией был задержан 28-летний подозреваемый, он дал признательные показания.

Ранее в начале года полицейские Шымкента задержали подозреваемого в краже куртки за 800 тысяч тенге из мечети. Момент кражи также попал на камеру.

Добавим, что по статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138100-zabral-mobilnik-u-rebenka-krazha-v-mecheti-popala-na-video/

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