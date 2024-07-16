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"Проституцией занимаются": видео со школьницами прокомментировали в ДП Шымкента

Опубликовано:

массаж
Массаж. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети появилась информация о том, что в Шымкенте 15-летние девочки работают боди-массажистками. Ситуацию прокомментировали в городском ДП, передает NUR.KZ.

"15-летние школьницы спокойно находили объявления в интернете, устраивались на работу и оказывали услуги боди-массажа взрослым мужчинам", - говорится в публикации в Сети.

На видео некая женщина снимает в помещении девушек и говорит о том, что те занимаются проституцией.

"Проституцией занимаются, типа массаж", - отмечает автор кадров.

В ДП Шымкента сообщили, что данный факт был установлен еще в мае этого года.

"Возбуждено уголовное дело. Все причастные лица установлены и доставлены в полицию. Назначен ряд экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в мае сообщалось, что полицейские выявили 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних. По результатам ОПМ за создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, начаты три досудебных расследования. Одно из них - в Шымкенте.

Также в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Текели (область Жетісу) детям раздавали "пособия для проституток". Тогда этот инцидент вызвал бурную реакцию родителей подростков и всего общества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135034-prostituciey-zanimayutsya-video-so-shkolnicami-prokommentirovali-v-dp-shymkenta/

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