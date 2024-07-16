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Странную смерть мужчины расследуют в Атырау

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Пустая палата в больнице
Больничная палата. Иллюстративное фото: Iri-s / Getty Images

Госпитализация жителя Атырау в Центр психического здоровья закончилась трагически. Как подозревают родственники, а также их адвокат, пациент умер не своей смертью, передает "Ак Жайык".

Вечером 19 мая 47-летнего Сергея Гутая забрали из дома сотрудники полиции. На следующий день его отвезли в административный суд, где мужчине дали 10 суток ареста по ч.2 ст.669 КоАП (Нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя).

Вскоре административный арест пришлось прервать. Из полицейского спецприемника ночью Сергея перевезли в Центр психического здоровья (так теперь называется областная наркология), где он пробыл чуть более суток.

"О том, что он умер, я узнал утром 25 мая. В морг на опознание удалось попасть только в присутствии полиции. И при визуальном осмотре, зафиксированном на видео, отчетливо видно, что его сильно били. Тело в многочисленных кровоподтеках и гематомах в области лба, шеи, челюсти, груди, паха, на руках и ногах. Возможно, есть перелом ноги и ребер", - рассказал брат покойного Виктор Гутай.

Согласно материалам дела, после того, как полиция забрала Сергея, ему констатировали алкогольное опьянение средней тяжести. В наркологию его привезли в ночь на 23 мая с диагнозом "психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя, абстинентное состояние с делирием". А рано утром 24 мая он умер.

"В тот же день была назначена судебно-медицинская экспертиза. Причем изначально уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела без явных признаков криминального характера, но после моего обоснованного ходатайства переквалифицировали на ч.1 ст.99 "Убийство" УК РК", - сообщил адвокат Айбар Косымбаев.

Также 1 июня полиция удовлетворила ходатайство защитника о проведении комиссионной судмедэкспертизы. Она назначается в случаях необходимости производства сложных исследований и делается не менее чем двумя экспертами одной специальности.

Однако областной Институт судебных экспертиз отказал в ее проведении, мотивируя тем, что еще не готово заключение первой экспертизы, сославшись на ч.3 и 4 ст.287 УПК РК.

"Этот отказ был абсолютно необоснованным. Норма УПК, на которую ссылается директор института, не относится к комиссионной экспертизе. Более того, ч.2 ст.272 УПК гласит, что постановление органа, ведущего уголовный процесс, о проведении экспертизы обязательно для исполнения. Таким образом, судэкспертиза, относящаяся к министерству юстиции, проигнорировала распоряжение следствия! Жалобы по этому поводу в прокуратуру ни к чему не привели. Она поддерживает незаконные действия Института судебных экспертиз Атырауской области", - рассказал адвокат.

Пока проводилась первая экспертиза, в суде подтвердили факт ареста погибшего на 10 суток, а в полиции - проведение досудебного расследования.

По словам адвоката, имеется несколько записей с камер видеонаблюдения, расположенных в Центре психического здоровья, на которых видно, как полицейский доставил Сергея Гутая в приемный покой, затем он отпрашивается, предположительно, покурить, передвигается самостоятельно без посторонней помощи, а потом его тело уже выносят на носилках.

"Следователь мне сказал, что в наркологию брата привезли без побоев, там каждые два часа по палатам делают обход. Обнаружил его утром дежурный врач в крайне тяжелом состоянии, вызвали скорую помощь, при оказании медицинской помощи он скончался", - добавил Виктор Гутай.

Результаты судмедэкспертизы стали известны 25 июня. Согласно ей причиной смерти стала "алкогольная кардиомиопатия, осложненная сердечно-сосудистой недостаточностью". Переломов эксперты не обнаружили, а имеющиеся ссадины и кровоподтеки "получены прижизненно, за 3-5 суток до проведения экспертизы, причинили легкий вред здоровью и не имеют причинной связи со смертью". По данным издания, к заключению должны были прилагаться результаты гистологического исследования, но они почему-то отсутствуют.

С такой экспертизой родные погибшего и адвокат оказались не согласны и добиваются проведения той самой комиссионной судмедэкспертизы. Между тем брата умершего неоднократно и настоятельно просят забрать тело из морга и похоронить, после чего провести комиссионную экспертизу будет если не затруднительно, а то вовсе невозможно.   

В самой наркологии от комментариев воздержались.

Как сообщается на сайте gov.kz, основным видом деятельности КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" является оказание медико-социальной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями) в соответствии с принципами государственной политики в области здравоохранения.

Ранее в Туркестанской области убитые горем родители обвинили врачей в смерти своей 10-летней дочери. В больнице, куда госпитализировали ребенка, организовали служебную проверку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134812-strannuyu-smert-muzhchiny-rassleduyut-v-atyrau/

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