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Родители винят врачей в смерти 10-летней дочери в Туркестанской области

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Погибшая девочка
Погибшая девочка. Фото: otyrar.kz

В Туркестанской области убитые горем родители винят врачей в смерти своей 10-летней дочери. В больнице, куда госпитализировали ребенка, организовали служебную проверку, передает Otyrar.kz.

По словам родителей, девочка заболела корью. Ее положили в инфекционное отделение. Мать погибшего ребенка рассказала, что медиков предупреждали об аллергии на некоторые лекарственные препараты. Но, как говорят родные погибшей, врачи не услышали.

"Примерно через час у моей дочери случился приступ, начались судороги. Я кричала: "Помогите, помогите, у нее высокая температура". Но доктор не отреагировала на сообщение. Врачи в реанимации спросили у своих коллег, давали ли вы преднизолон, они сказали "нет". На вопрос, давали ли аллергосепт, они сказали "нет". Потом реаниматологи сказали: "У вас нет ни оборудования, ни лекарств". И мою дочь забрали в реанимацию в 20.00. Моя дочь до 10-11 лет вообще не болела", - рассказала мать девочки Райхан Жоракулова.

По словам женщины, в центральной больнице Жетысайского района не нашлось лекарств, которые должны выдавать бесплатно. Поэтому родным погибшей Жибек пришлось искать нужные препараты в ближайших аптеках.

"Сейчас они говорят по-разному. Сначала говорили, что все хорошо, потом сказали, что она отекает, мол, она сильна болеет. Я, если честно, сильно удивился", - поделился отец умершей девочки Габит Аралбаев.

Руководство больницы говорит, что сейчас в медучреждении проводится служебная проверка.

Как заявил главный врач, если будут сомнения в справедливости проверки, то можно обратиться с жалобой в компетентные органы. Точный диагноз еще устанавливают, но предварительный уже выяснили.

"У пациентки было зафиксировано тяжелое ОРВИ, вирусный менингит, энцефалит, инфекционно-токсический шок, кома 3 степени. После поступления в этот же день ее состояние ухудшилось. Преднизолон и аллергосепт - препараты, применяемые при анафилактическом шоке. Их в простых отделениях не используют. Так как идет работа, не могу говорить, что у нас все идеально на все 100 процентов. Есть недостатки, но могу сказать, что мы работаем в этом направлении", - сообщил главный врач центральной больницы Жетысайского района Нурлан Жолдасбеков.

Результаты проверки обещают скоро озвучить, их передадут в полицию. Семья умершей девочки намерена добиться самого сурового наказания для медиков, если их вина будет доказана.

Ранее двухлетний малыш умер в стенах Костанайской областной детской больницы. По мнению его матери, врач не уделила ребенку достаточно внимания. В полиции возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в реанимации.

А в Актобе полуторагодовалая девочка умерла после лечения в больнице. Туда ребенок попал в конце декабря прошлого года, до середины января девочка пролежала в стационаре. Полиция начала расследование гибели ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2134677-roditeli-vinyat-vrachey-v-smerti-10-letney-docheri-v-turkestanskoy-oblasti/

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