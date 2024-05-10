Деньги брали с людей с инвалидностью в области Жетісу: задержан работник Комитета труда и соцзащиты

Досудебное расследование проводится в отношении руководителя отдела Департамента Комитета труда и социальной защиты по области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как рассказали в Антикоррупционной службе в Telegram, ими на постоянной основе проводятся комплексные оперативные мероприятия по пресечению незаконных действий со стороны должностных лиц уполномоченных государственных органов при распределении бюджета в социальной сфере.

Так, 25 апреля Актауским городским судом оглашен приговор по делу в отношении руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Манкешовой А. и представителя ТОО Атадусова А.

Они признаны виновными во взяточничестве на сумму 5 млн тенге за подписание актов выполненных работ по договору госзакупок услуг технадзора по строительству школ.

Приговором суда Манкешова осуждена к 3,5 годам, Атадусов - к 2 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигоссектора.

Приговор не вступил в законную силу.

Вместе с тем факты коррупции пресекаются и при распределении бюджетных средств социально уязвимым слоям населения.

Департаментом Агентства по области Жетісу проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела Департамента Комитета труда и социальной защиты по области Жетісу.

Он подозревается в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тыс. тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде "домашний арест" с применением "электронного браслета".

Расследование продолжается.

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Добавим, согласно статье 366 УК РК, получение взятки наказывается штрафом до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А дача взятки, в соответствии со статьей 367 УК РК, наказывается штрафом до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.