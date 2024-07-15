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Иностранку, подозреваемую в преступлениях в 4-х странах, задержали в Жамбылской области

Опубликовано:

Задержанная за решеткой
Задержанная женщина. Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудники ДП Жамбылской области задержали 43-летнюю кыргызстанку по подозрению в краже золотых изделий в четырех странах – Казахстане, Узбекистане, России и родном Кыргызстане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, подозреваемую задержали 11 июля. Женщину передадут инициаторам розыска – сотрудникам УВД Самаркандской области Узбекистана.

"Женщина находилась в межгосударственном розыске с ноября 2023 года", - рассказали в МВД.

Ее подозревают в кражах золотых изделий из ювелирных магазинов на территории России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. На территории нашей страны - в хищении изделий в ювелирном магазине в Кордайском районе Жамбылской области.

В феврале этого года полицейские Восточно-Казахстанской области задержали гражданина Таджикистана, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже.

В том же месяце в Шымкенте задержали иностранца, который скрывался от правосудия целых 14 лет. Так, в 2010 году в Ташкенте в отношении него было зарегистрировано уголовное дело по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134278-inostranku-podozrevaemuyu-v-prestupleniyah-v-4-h-stranah-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/

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