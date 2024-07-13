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Подполковника и капитана гражданской защиты лишили званий в Костанайской области

Опубликовано:

Сотрудник МЧС в форме
Сотрудник МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Вынесен приговор в отношении начальника кадровой и воспитательной работы ДЧС Костанайской области и начальника отдела по ЧС Аулиекольского района, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в получении взятки (ст.366 ч.3 п.4 УК) и другого подсудимого, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ст.368 ч.2 УК).

Судом установлено, что начальник кадровой и воспитательной работы ДЧС Костанайской области узнал, что у двух кандидатов при поступлении в Академию МЧС возникли сложности с прохождением медицинского освидетельствования в военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Для реализации своего преступного умысла он попросил начальника и эксперта-психолога психофизиологической лаборатории помочь кандидатам в прохождении психофизиологического тестирования.

В дальнейшем кандидаты сдали тестирование и согласно заключению ВВК признаны годными к поступлению на учебу", - пояснили в Костанайском областном суде.

После чего, установил суд, подсудимый поручил начальнику отдела по чрезвычайным ситуациям Аулиекольского района встретиться с родителями кандидатов и потребовать у них взятку по 25 тыс. тенге за содействие в прохождении тестирования.

"С использованием своего служебного положения второй подсудимый, действуя в нарушение своих должностных обязанностей и выполняя роль посредника во взяточничестве, встретился с родителями кандидатов и получил денежные средства в размере по 25 000 тенге с каждого", - рассказали в суде.

Затем он встретился с начальником кадровой и воспитательной работы и передал деньги.

Подсудимые вину признали и раскаялись в содеянном.

Первому назначили штраф в размере 35-кратной суммы взятки - 1 750 000 тенге, второму - в размере 15-кратной суммы взятки - 750 000 тенге.

Также осужденным пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Они лишены специальных званий: первый - капитана гражданской защиты, второй - подполковника гражданской защиты.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее также сообщалось, что в Костанае начался суд по делу о коррупции. На скамье подсудимых оказались сразу 15 пожарных. Главный фигурант уголовного дела - начальник управления кадровой политики ДЧС региона Бауржан Алимбаев.

Его обвиняют в мошенничестве и хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения неоднократно.

Согласно материалам дела, он брал с подчиненных деньги за прохождение аттестации или за перевод на другую должность. Суммы – от 30 000 до 150 000 тенге. В итоге, по версии следствия, служащий таким образом мог заработать до полумиллиона тенге.

Кроме него по делу проходят еще 14 человек. Среди них несколько руководителей районных пожарных частей, а также рядовые спасатели. Их обвиняют в передаче взятки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133495-podpolkovnika-i-kapitana-grazhdanskoy-zashchity-lishili-zvaniy-v-kostanayskoy-oblasti/

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