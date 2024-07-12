Павлодарка отказала мужчине в сексе и поплатилась за это жизнью

К замужней жительнице Павлодара, оказавшейся в компании двух парней, стали поступать знаки внимания от одного из них. Девушка отказала в интиме, за что ее задушили и скинули в озеро, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Из материалов уголовного дела известно, что двое мужчин и девушка оказались около озера в одном из микрорайонов Павлодара. Было это летом 2009 года. Вместе распивали спиртное и одному из парней захотелось интимного продолжения вечера. Вот он и стал приставать к знакомой, прямым текстом указывая на свои желания.

Замужняя павлодарка, несмотря на то, что распивала спиртное и гуляла с двумя мужчинами без супруга, повода к интиму не давала. На предложение отказала, но ответ подозреваемого не устроил.

"Подсудимый на берегу озера повалил на землю потерпевшую и, находясь поверх ее туловища, сжав коленями тело, обеими руками стал сжимать шею последней. Перекрыв подачу кислорода в легкие", - указал прокурор в ходе прений сторон в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

Второй мужчина, который также был в их компании, попытался остановить убийство, но не смог. В итоге он еще и помог скинуть тело в озеро. Объяснил свой поступок тем, что просто боялся, что его постигнет такая же участь.

На протяжении 15 лет подозреваемому удавалось скрываться. Делал он это в основном в местах лишения свободы. В 2010 и 2018 годах в отношении него вынесли приговоры также по убийствам.

Между тем поисками девушки занялся ее муж, который написал заявление в полицию. Тело всплыло спустя почти год. Следствие затянулось из-за отсутствия подозреваемого.

В 2024 году павлодарцу пришлось вновь вернуться к теме гибели его жены, именно он и выступил потерпевшим в суде.

Подсудимый на слушаниях свою вину не признал. Заявил, что его оговаривают свидетели.

"Прошу меня оправдать. Виновен совсем другой человек. Больше мне нечего сказать", - сказал обвиняемый в ходе прений.

Несмотря на оправдания, суд пришел к выводу, что вина в убийстве павлодарки доказана. Уголовное дело рассмотрели по ст.96 УК РК в редакции 1997 года (Убийство).

"На основании ст.58 ч.3, 6 УК по совокупности правонарушений путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору от 7 ноября 2018 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области к отбытию окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет", - вынес приговор судья Кудабай Султанов.

Осужденного также обязали выплатить супругу убитой моральный вред в 2 миллиона тенге. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2024 года МВД РК сообщало о задержании подозреваемого в убийстве 15-летней давности. Указывалось, что девушка ушла к подруге и исчезла. Злоумышленника смогли найти в Астане.

Также ранее стало известно, что в Караганде мужчину подозревают в убийстве бывшей супруги на глазах у двоих детей. Его задержали и водворили в изолятор временного содержания.