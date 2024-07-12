Содержимое бардачка авто павлодарца заинтересовало полицию

Стражи порядка из автомобиля жителя Павлодара изъяли 12 свертков с наркотиком. Мужчину подозревают в работе курьером-закладчиком, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП региона совместно с департаментом Агентства по противодействию коррупции в Павлодаре задержали 25-летнего местного жителя.

"В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 12 свертков с неизвестным веществом. В салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина, в бардачке были обнаружены приспособления для расфасовки наркотиков: zip-пакеты с магнитами и карманные весы.

Кроме этого, недалеко от места задержания подозреваемый оборудовал тайники с наркотиками, количество обнаруженных и изъятых закладок составило 12 свертков. Содержимое свертков направлено на исследование, по результатам которого это психоактивное вещество синтетического происхождения, в общей сложности более 11 граммов", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ проводится досудебное расследование. Подозреваемый содержится под стражей.

"Как было установлено, подозреваемый начал сотрудничать с нелегальным интернет-магазином с апреля этого года: крупные партии наркотических средств он забирал в условном месте, координаты которого получал посредством переписки в мессенджере, фасовал и формировал тайники-закладки. Подтверждающая информация обнаружена в мобильном телефоне подозреваемого", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Алматы на длительные сроки тюремного заключения за сбыт наркотиков осуждены члены ОПГ - пара сожителей, их друг, закладчик и курьер. Доставку и реализацию марихуаны в городе они поставили на поток.