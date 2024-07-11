Около 24 млн тенге отдали талдыкорганцы мошеннику за "помощь с жильем"

В ЖКХ и ЦОНах мошенник предлагал горожанам "помощь с жильем", обманув их на 24 млн тенге. Теперь он выплачивает иски с заработной платы в казенном учреждении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте Министерства внутренних дел РК Polisia.kz, в ЖКХ и ЦОНах Талдыкоргана алматинец предлагал свою помощь людям, у которых возникали проблемы с покупкой жилья.

За свои "услуги" мужчина брал с желающих приобрести имущество денежную сумму в размере от 400 тысяч до 3 миллионов тенге.

Таким образом, он за короткое время обманул 17 жителей города на общую сумму около 24 миллионов тенге, информирует ведомство.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

"В настоящее время осужденный отбывает наказание в учреждении средней безопасности города Семей, он трудоустроен, с заработной платы выплачивает имеющиеся иски", – сообщает начальник воспитательного отдела Бахытбек Максут.

Напомним, ранее мы писали, что суд вынес приговор жителю Восточно-Казахстанской области, который обманул жителей Талдыкоргана. Аферист обещал помочь им устроиться на работу в одну из местных школ учителями физкультуры и истории. За свои услуги он брал суммы от 150 до 500 тысяч тенге.

А жители Карасайского района Алматинской области отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем. Подозреваемая в преступлениях содержится под домашним арестом.