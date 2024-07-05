Один из пабликов в Instagram 4 июля опубликовал видео с подростком, которого стражам порядка пришлось необычным способом усаживать в полицейский автобус: правоохранители держали парня за две руки и одну ногу, на второй ноге задержанный скакал до спецтранспорта. Больше всего пользователей соцсети повеселило беспокойство юноши за свою обувь в создавшейся ситуации. Во время задержания он попросил полицейского захватить упавший с ноги тапочек, на что правоохранитель ответил: "Хорошо, брат". Как сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области, инцидент произошел 3 июля в 23.30 у торгового центра "Астана" в 14 микрорайоне. По данным ведомства, подросток 2008 года рождения сопротивлялся и пытался сбежать, когда узнал, что его хотят доставить в участок. "Полицейские выявили несовершеннолетнего подростка, который находился вне дома после 11 часов вечера. Законная представительница привлечена к административной ответственности по факту нахождения в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (ст.442 КоАП РК). С ней и задержанным была проведена профилактическая беседа", - сообщили в областном департаменте полиции. Отметим, что по ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 076 тенге). А нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей. Ранее в Павлодарской области стражи порядка выступили с предупреждением: несовершеннолетние могут оказаться в участке, если находятся ночью вне дома без родителей. Из-за нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлекли к ответственности 41 владельца бизнеса.