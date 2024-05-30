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Павлодарцам рассказали, когда подростки рискуют оказаться в полицейском участке

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Подростки гуляют на улице
Подростки гуляют. Иллюстративное фото: Imgorthand / Getty Images

В Павлодарской области стражи порядка выступили с предупреждением: несовершеннолетние могут оказаться в участке, если находятся ночью вне дома без родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в регионе с начала года привлечены к административной ответственности 943 законных представителя за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища.

По фактам нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечен к ответственности 41 владелец заведений.

"За всеми этими цифрами - десятки случаев предотвращенных неприятностей и бед", - заявили в МВД.

Так, в Павлодаре в 23.35 во время рейда полицейские на проспекте Назарбаева встретили двух несовершеннолетних без законных представителей. За их нахождение в ночное время вне жилища родителей привлекли к административной ответственности.

"Подростки, оказавшиеся в поле зрения стражей порядка в ночное время в развлекательных заведениях либо на улице, рискуют оказаться в полицейском участке. К тому же нахождение ребенка в позднее время вне дома может обернуться бедой. Контролируйте своих детей. Если вы не знаете о местонахождении ребенка и он не отвечает на телефонные звонки, не теряя времени, незамедлительно обращайтесь в полицию", - призвали полицейские.

Отметим, что по ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 076 тенге). А нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

Ранее сообщалось, на сколько могут оштрафовать казахстанцев за проступки их детей. Родителей могут наказать за такие противоправные действия ребенка, как неуважение к педагогу при исполнении его должностных обязанностей, вандализм, хулиганство, незаконное использование пиротехники и др.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109318-pavlodarcam-rasskazali-kogda-podrostki-riskuyut-okazatsya-v-policeyskom-uchastke/

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