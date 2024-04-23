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Россиянин заработал 357 млн тенге и попал под суд в Костанае

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Мужчина следит за курсом криптовалют
Мужчина за компьютером. Иллюстративное фото: ArtistGNDphotography

Россиянин предстал перед судом в Костанае за занятие запрещенным видом предпринимательской деятельности - он осуществлял куплю-продажу биткоинов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации за незаконное предпринимательство - организацию платформы по обороту (купли-продаже) электронных цифровых активов, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере (п.2 ч.2 ст.214 УК), рассматривалось в суде №2 в Костанае.

"В период с июля 2020 года по июнь 2022 года подсудимый, находясь в Тобыле, занимался запрещенным видом предпринимательской деятельности - оборотом необеспеченных цифровых активов. Посредством веб-сайта подсудимый производил куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге с извлечением дохода в сумме более 357 000 000 тенге", - установил суд.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

При назначении наказания обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил россиянину наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на 2 года, с конфискацией имущества.

За государством признано право на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.214 УК РК осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Костанае осудили другого россиянина за занятие запрещенным видом предпринимательской деятельности по обороту необеспеченных цифровых активов. По информации суда, мужчина получил доход более 1,2 млрд тенге. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089649-zarabotavshiy-na-kriptovalyute-357-mln-tenge-rossiyanin-popal-pod-sud-v-kostanae/

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