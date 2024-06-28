"Постучался сосед и сообщил": павлодарец среди ночи узнал плохие новости про свое авто

Ночью житель Павлодара узнал от соседа, что его авто взломали и пытаются обокрасть. Подозреваемого в краже успели задержать возле машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ДП Павлодарской области поступило благодарственное письмо от жителя города Талгата Муслимова.

"Вчера ночью, около 00.30, к нам в дверь постучался сосед и сообщил, что совершается кража и взлом моей машины. Как только я вышел на улицу, увидел, как наш участковый Мухаметжанов Ренат уже задержал неизвестного мне человека, который открыл капот моей машины и хотел украсть аккумулятор", - рассказал павлодарец.

Мужчина поблагодарил участкового инспектора, майора полиции Рената Мухаметжанова.

"Хотел бы выразить от лица своей семьи благодарность участковому Ренату за его службу, что не прошел мимо, предотвратил кражу аккумулятора, взлом моей автомашины и задержал злоумышленника", - написал горожанин.

Ранее в Павлодаре задержали подозреваемого в краже денег путем незаконного проникновения в салон автомобиля Toyota Harrier. Его проверяют на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

А в Бостандыкском районе Алматы 17 тыс. долларов украли из стоявшего на парковке автомобиля Lexus. По данным МВД, подозреваемые вскрыли сканером замок машины и похитили из нее сумку с иностранной валютой.