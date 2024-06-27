Перестрелку в Қонаеве прокомментировали в МВД

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о перестрелке в Қонаеве, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Қонаеве имеет место поступление в больницу двух человек с признаками огнестрельного ранения. Один, к сожалению, скончался. По данному факту зарегистрировано дело. Все участники конфликта установлены, сейчас принимаются меры к задержанию", - сказал замглавы МВД в кулуарах сената.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Қонаеве произошла перестрелка, в результате которой был убит один человек и есть пострадавшие. В ДП Алматинской области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание подозреваемых в совершении преступления.

Также в апреле в социальных сетях распространилось видео, на котором была запечатлена стрельба в темное время суток на автостоянке в Темиртау. В ДП Карагандинской области проинформировали, что в центральную больницу с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всех участников инцидента установили.