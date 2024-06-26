"Каждый день год кормит": преступление оперативно раскрыли в Павлодарской области

В Павлодарской области с поля пропали дорогостоящие детали от сельскохозяйственной техники. Подозреваемых в краже уже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неизвестные лица, находясь на поле, совершили хищение пяти гидроцилиндров от сельскохозяйственной техники, принадлежащей производственному кооперативу "Луганск". Тем самым они причинили ущерб на общую сумму 416 тыс. тенге.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже.

Председатель ПК "Луганск" выразил признательность стражам порядка в благодарственном письме на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра.

"Для нас в период посевной каждый день год кормит. После пропажи мы вызвали полицию. На место происшествия прибыли оперуполномоченные Адиль Ахмекенов и Нурлыбай Бопелек. Благодаря профессионализму полицейских удалось раскрыть преступление "по горячим следам" - они в кратчайшие сроки установили лиц, подозреваемых в краже. Также выражаю благодарность следователю Дастану Темиргалиеву, который расследовал дело. Спасибо за профессионализм и оперативное раскрытие преступления", - написал глава ПК "Луганск" Петр Кузьменко.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее полицейские помогли сельчанину из Павлодарской области найти пропавших лошадей, находившихся на вольном выпасе. Мужчина пытался найти скакунов собственными силами, но безуспешно, и вынужден был обратиться в полицию.