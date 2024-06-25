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Адвокат заложила следователя после задержания сотрудниками КНБ

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Адвоката и следователя в Шымкенте обвинили в мошенничестве и взяточничестве. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор.

Как следует из материалов дела, в конце прошлого года в Арыси полиция выявила сауну, где на поток было поставлено секс-обслуживание клиентов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, главными подозреваемыми в организации притона были администраторы сауны.

Владельцы бани наняли женщину-адвоката для защиты интересов своих сотрудников. Юрист пришла к следователю для ознакомления с делом. Полицейский предложил закрыть дело, отделавшись административными мерами. Но за это владельцам следовало заплатить 3 миллиона тенге.

Адвокат передала предложение своим клиентам, однако запрошенную сумму уже увеличила до 20 миллионов, рассчитывая забрать себе 17 миллионов. Клиенты обратились с заявлением в КНБ. При получении меченых денег адвокат была задержана. Она сразу стала сотрудничать со следствием и заложила полицейского.

На следователя было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, адвоката обвинили в мошенничестве и даче взятки.

В суде оба полностью признались в содеянном. Женщина получила 7 лет лишения свободы, экс-полицейский - 3,5 года колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее были осуждены и.о. заместителя руководителя управления цифровизации Туркестанской области, глава отдела этого же управления и предприниматель, еще один чиновник не дожил до оглашения приговора. Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге. Им назначено от 4 до 8 лет лишения свободы.

Также вынесен приговор в отношении руководителя и сотрудников Центра трудовой мобильности Шымкента по делу о взятке в 200 тыс. тенге. Бывшему главе госучреждения назначили наказание в виде штрафа в размере 16 233 333 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123466-advokat-zalozhila-sledovatelya-posle-zaderzhaniya-sotrudnikami-knb/

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