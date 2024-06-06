Главе центра занятости Шымкента вынесли приговор по делу о взятке

Вынесен приговор в отношении руководителя и сотрудников Центра трудовой мобильности Шымкента по делу о взятке в 200 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело рассматривали в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Глава центра занятости обвинялся по ч.2 ст.371 (Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия) и п.4 ч.3 ст.366 (Неоднократное получении взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом за незаконные действия в пользу взяткодателя) УК РК.

Другие подсудимые обвинялись по п.2 ч.4 ст.189 (Присвоение вверенного чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, сопряженное с использованием своего служебного положения) и п.4 ч.1 ст.367 (Дача взятки лицу, приравненному к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций) УК РК.

"Руководитель коммунального государственного учреждения "Центр трудовой мобильности" акимата Шымкента в период с 17 марта по 19 октября 2023 года, подписав 37 электронных договоров по безвозмездным грантам, причинил ущерб государству на сумму 45 086 200 тенге, тем самым совершил халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия", - установил суд.

Другие подсудимые обвинялись в даче взятки.

"11 января 2024 года подсудимые по указанию руководителя ГУ передали ему взятку в общей сумме 200 тыс. тенге, тем самым тот неоднократно получил взятку", - говорится в сообщении суда.

На скамье подсудимых среди прочих оказался и руководитель Центра карьеры по Аль-Фарабийскому району, который, по версии следствия, не только отдал руководителю центра занятости 50 тыс. тенге, но и передал всю сумму взятки.

Как установил суд, 125 тыс. тенге из общей суммы дал один из сотрудников центра занятости, 25 тыс. тенге - другой. Оба они были членами совета и стали обвиняемыми в этом деле.

Вина подсудимых была доказана результатами негласных следственных действий, заключениями экспертизы, а вина руководителя - дополнительно ответами других подсудимых.

"Государственный обвинитель отказался в части обвинения подсудимых по п.2 ч.4 ст.189 УК в связи с недоказанностью предъявленного обвинения и просил суд назначить всем подсудимым наказание в виде штрафа", - отметили в суде.

Глава центра занятости вину не признал, просил оправдать себя. Другие подсудимые признали вину и просили суд назначить более мягкий вид наказания.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в частности, детей, которые находятся на иждивении, а отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

Всех подсудимых суд признал виновными.

Руководителю госучреждения назначили наказание в виде штрафа в размере 16 233 333 тенге.

Другие подсудимые получили штрафы в размере 750 тыс., 375 тыс. и 1 875 000 тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в январе текущего года сообщалось, что был задержан руководитель Центра трудовой мобильности Шымкента Асет Шагадат. Распространяемую в соцсетях информацию подтвердили в Антикоррупционной службе города.

Позже стало известно, что чиновник стал подозреваемым в получении взятки в 200 тыс. тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау бизнес-2023".

Отметим, что по ч.2 ст.371 УК РК халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В соответствии с п.4 ч.3 ст.366 УК РК неоднократное получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.