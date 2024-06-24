"Причиняют крупный вред": водителя грузовика с мусором наказали в Павлодаре (видео)

Жителей Павлодарской области привлекли к ответственности за нарушение экологического законодательства, в частности, за создание несанкционированных свалок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях охраны окружающей среды и недопущения загрязнения на территории Павлодарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Таза Қазақстан", которое направлено на выявление и пресечение действий нарушителей экологического законодательства.

"В последнее время участились случаи, когда отдельные граждане и юридические лица в силу своей низкой экологической культуры допускают своими действиями нарушения экологического законодательства Республики Казахстан, тем самым причиняют крупный вред окружающей среде", - сообщил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

Так, во время проведения рейдового мероприятия сотрудники полиции выявили грубое нарушение правил благоустройства.

"Водитель грузового авто допустил складирование строительного мусора на зеленое насаждение, что не допускается делать действующим законодательством. Нарушитель привлечен к административной ответственности", - резюмировал спикер.

На территории Павлодарской области рейдовые мероприятия продолжаются.

Ранее жители Актобе пожаловалась, что задыхаются от смрада, который доносится с мусорной площадки. Отмечалось, что сами контейнеры абсолютно чистые, а мусор разбросан рядом с ними. Местные жители утверждают, что отходы им подбрасывают со всей округи.

А в столице во время экологической акции "Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка" ликвидировали две несанкционированные свалки. Горожане очистили от мусора окрестности водоемов. Для вывоза мусора было совершено свыше 30 рейсов большегрузов.