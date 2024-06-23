Появилась информация о задержании туриста из Казахстана в Италии

Турист из Казахстана был задержан утром в субботу, 22 июня, сотрудниками службы безопасности, после того, как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в археологическом парке Помпеи, сообщили Euronews в пиар-офисе музея.

Как отмечает издание, о произошедшем было сообщено на стационарный пост карабинеров, расположенный рядом с парком, после чего нарушитель был задержан.

Сообщается, что ему придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма будет названа после проведения технической экспертизы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МИД РК.

По данным на сайте археологического парка, Дом Цеев, раскопанный в 1913-1914 годах, является одним из редких примеров древнего жилища позднего самнитского периода (II век до н. э.). Считается, что домом владел магистрат Луций Цей Секунд, о чем свидетельствует надпись, начертанная на внешнем фасаде дома.

Для справки: Помпеи - полуразрушенный город у подножия вулкана Везувия. Это одна из главных достопримечательностей Италии и древнейший город на планете.

Город был стерт с лица земли практически за сутки после ежегодного римского праздника в честь бога Вулкана. Извержение Везувия началось рано утром 24 августа 79 года. Около 2000 человек оказались погребены под толстым слоем пепла.

В Помпеи съезжаются миллионы туристов, чтобы увидеть своими глазами то, что осталось от легендарного города.

Ранее туристов из Казахстана обвинили в лесном пожаре, произошедшем на греческом острове Гидра. Предположительно, возгорание возникло из-за запущенного с яхты фейерверка.