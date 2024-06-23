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Казахстанец выложил в TikTok видео с капитаном полиции и попал под статью

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Полицейские в форме
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Усть-Каменогорска выложил в TikTok видео с оскорблением полицейского и был осужден по уголовной статье, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, которому было предъявлено обвинение в оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей, совершенное с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций (ст.378 ч.2 УК).

Установлено, что горожанин 9 апреля 2024 года около 21.00 на пересечении улиц Бажова и Белинского был остановлен стражами порядка. При обращении к капитану полиции, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, выразился в неприличной форме.

В последующем видео с оскорблением сотрудника выложил в TikTok.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Ему с учетом смягчающих обстоятельств назначили наказание в виде общественных работ в количестве 80 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.378 ч.2 УК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток. 

Напомним, ранее в ВКО за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, агрессию и нецензурную брань водителя оштрафовали на 147 680 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122512-kazahstanec-vylozhil-v-tiktok-video-s-kapitanom-policii-i-popal-pod-statyu/

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