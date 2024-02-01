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30 лет независимости Казахстана

Казахстанку осудили за прогулы сыном школы

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Женщина сидит за столом с атрибутами суда
Атрибуты суда и женщина. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

Ученик третьего класса почти три недели не ходил в школу. За это его мать привлекли к ответственности в суде и выписали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело в отношении женщины об административном правонарушении по ч. 1 ст. 127 КоАП РК рассматривалось специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области.

"Установлено, что ученик 3-го класса - сын правонарушителя - в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школьные занятия.

То есть гражданка не выполнила обязанности по воспитанию и образованию несовершеннолетнего ребенка, а также по уходу за ним и содержанию", - сообщили в суде.

На судебном заседании женщина, признав свою вину, раскаялась в содеянном.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего признали виновной. Суд с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, наложил административный штраф в размере 24 150 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (с начала 2024 года - 36 920 тенге).

Ранее в Таразе законного представителя 15-летней девочки оштрафовали за то, что она курила электронную сигарету на борту самолета. Штраф составил 10 МРП и был оформлен за неисполнение обязанностей по воспитанию. С несовершеннолетней пассажиркой сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

А в Жамбылской области полицейские привлекли к ответственности водителя автомобиля, колесившего по дороге с прицепленными на буксир санями. В них находились дети. Кроме водителя, к ответственности привлекли и родители несовершеннолетних, катавшихся на санях, за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058631-kazahstanku-osudili-za-proguly-synom-shkoly/

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