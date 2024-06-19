Вся комната в купюрах: деньги, обнаруженные у чиновника из Актюбинской области, показал Антикор (видео)

Сегодня на брифинге Антикора официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров показал карды обнаружения взятки на десятки миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по кадрам, для подсчета предположительно взяточных денег сотрудникам Антикора пришлось вручную пересчитать несколько миллионов тенге. Для упорядочивания купюр их выкладывали сначала на стол, а когда закончилось место, переместились на пол. Вся комната буквально оказалась в деньгах.

Как сообщили в Антикоре, видео касается уголовного дела, которое расследуется в Актюбинской области в отношении руководителя отдела образования Шалкарского района.

"Он подозревается в получении через директора районной общеобразовательной средней школы взятки в общей сумме 18,5 млн тенге от руководителей подведомственных организаций за общее покровительство по службе. С санкции суда руководитель отдела образования и директор районной школы заключены под стражу", – сообщил Данияр Бигайдаров.

Напомним, ранее представитель Антикора сообщал, что казахстанцы передали мошенникам порядка 19 млрд тенге, думая, что дают взятку.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.