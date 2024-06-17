Житель Кокшетау задолжал своим детям около 5 млн тенге

Житель Кокшетау накопил долг по алиментам на сумму почти 5 млн тенге. В отношении него началось досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские начали досудебное расследование в связи с неуплатой алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

"12 июня текущего года в Департамент полиции Акмолинской области поступило заявление жительницы областного центра о взыскании алиментов в сумме 4 млн 970 тыс. тенге с родителя-должника, 35-летнего жителя Кокшетау", - рассказали в ведомстве.

Департаментом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ст.139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей".

"Напомним, что при наличии задолженности по алиментам более трех месяцев к должнику могут быть применены дополнительные принудительные меры в виде временного ограничения на выезд за пределы Казахстана, а также установления временного ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, к примеру, права на вождение автомобильного транспорта", - подчеркнули в ДП региона.

В соответствии со ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее у жителя Костанайской области приостановили действие водительских прав за неуплату алиментов. Мужчина без уважительной причины накопил долг более 3,2 млн тенге перед родной дочерью.