Купившего для своей девушки букет цветов "романтика" задержали в Караганде

В Караганде задержали мужчину, который купил в цветочном магазине букет для девушки. Его подозревают в том, что за цветы он заплатил фальшивой купюрой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Караганде сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего парня.

"Он расплачивался за товары и услуги сувенирными купюрами номиналом в 20 тыс. тенге. Мужчина, пользуясь тем, что внимательность продавца одного из круглосуточных цветочных магазинов к концу смены притупилась, приобрел у него цветы за фальшивую наличность. Как впоследствии он объяснил, букет предназначался его девушке", - рассказали в МВД.

Но на этом преступления с фальшивыми купюрами в Караганде не закончились.

"Вскоре он плотно позавтракал в рядом расположенной столовой, где 20-тысячную сувенирную купюру разменял на полновесные тенге", - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В соответствии со ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее казахстанца задержали с поличным при попытке сбыть поддельные доллары США в одном из кафе Шымкента. За это преступление мужчину приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.