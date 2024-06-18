Замешательство из-за отключения света привело к преступлению в Акмолинской области

В кафе в Акмолинской области во время сильной грозы и аварийного отключения электроэнергии у несовершеннолетней украли со стола мобильный телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июня в отдел полиции Атбасарского района обратился местный житель и сообщил, что у его несовершеннолетней внучки в кафе похитили мобильный телефон. Сумма ущерба составила 81 тыс. тенге.

Выяснилось, что в день кражи из-за сильной грозы в населенном пункте произошло аварийное отключение электроэнергии.

"Воспользовавшись замешательством среди посетителей, возникшим из-за отключения света, злоумышленник схватил телефон, лежащий на столе, за которым сидела девочка, и скрылся. Оказалось, что мужчина работает неподалеку от заведения и зашел пообедать", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен. В настоящее время мобильный телефон изъят и возращен владелице.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК РК "Кража".

Отметим, что по ч.1 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что у жителя Акмолинской области из шкафчика рабочей раздевалки украли телефон. При этом с устройства были совершены покупки в интернет-магазине на 156 тыс. тенге. Подозреваемым в преступлении стал 30-летний коллега потерпевшего.