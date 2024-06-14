"Ногами бил двери кабинетов": недовольный казахстанец устроил скандал в ЦОНе

Житель ЗКО предстал перед судом из-за дебоша в ЦОНе в селе Переметное. Он рассказал, что не был доволен результатом рассмотрения своего обращения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд района Байтерек признал гражданина виновным в совершении мелкого хулиганства (ч.1 ст.434 КоАП РК), то есть нецензурной брани в общественных местах.

"Гражданин, находясь в здании филиала ГК "НАО "Правительство для граждан" по ЗКО, расположенном в селе Переметное, вел себя агрессивно, ногами бил двери кабинетов, в присутствии посторонних лиц нецензурно бранился в адрес сотрудников организации, тем самым выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц", - установил суд.

Подсудимый признал свою вину в содеянном, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

"Свое поведение он мотивировал тем, что не был удовлетворен результатом рассмотрения обращения, однако впоследствии понял, что вины сотрудников учреждения нет", - отметили в суде.

При наложении административного взыскания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение - признание вины и раскаяние в содеянном, а также отсутствие отягчающих обстоятельств по делу.

Суд наложил на казахстанца административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство - это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее госкорпорация "Правительство для граждан" обратилась к казахстанцам из-за рассылки с номера 1414. Ее просили не принимать за фейк. По указанной в сообщении ссылке граждане могут установить мобильное приложение eGov mobile.