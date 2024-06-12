Уголовное дело возбудили против замглавы колонии в Алматинской области

В отношении заместителя главы одной из колоний в Алматинской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

В отношении заместителя начальника колонии №57 в Алматинской области возбудили уголовное дело. Информацию подтвердили в областной прокуратуре.

"Уголовное дело по статье 366 части 1 прим. 1 УК РК для рассмотрения по существу направлено в суд города Қонаев", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Согласно части 1-1 статьи 366 УК РК, получение взятки, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, наказывается:

штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в марте в Алматинской области был задержан начальник колонии - его подозревали в коррупционном преступлении.