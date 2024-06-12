Уголовное дело возбудили против замглавы колонии в Алматинской области
Опубликовано:
В отношении заместителя главы одной из колоний в Алматинской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.
В отношении заместителя начальника колонии №57 в Алматинской области возбудили уголовное дело. Информацию подтвердили в областной прокуратуре.
"Уголовное дело по статье 366 части 1 прим. 1 УК РК для рассмотрения по существу направлено в суд города Қонаев", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.
Согласно части 1-1 статьи 366 УК РК, получение взятки, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, наказывается:
- штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки;
- либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в марте в Алматинской области был задержан начальник колонии - его подозревали в коррупционном преступлении.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116434-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-zamglavy-kolonii-v-almatinskoy-oblasti/