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Уголовное дело возбудили против замглавы колонии в Алматинской области

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

В отношении заместителя главы одной из колоний в Алматинской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

В отношении заместителя начальника колонии №57 в Алматинской области возбудили уголовное дело. Информацию подтвердили в областной прокуратуре.

"Уголовное дело по статье 366 части 1 прим. 1 УК РК для рассмотрения по существу направлено в суд города Қонаев", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Согласно части 1-1 статьи 366 УК РК, получение взятки, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, наказывается:

  • штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки;
  • либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в марте в Алматинской области был задержан начальник колонии - его подозревали в коррупционном преступлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116434-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-zamglavy-kolonii-v-almatinskoy-oblasti/

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