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На жителя Атбасара незаконно оформили займ на 4 млн тенге

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Мужчина держит телефон в руке
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Elena Zaretskaya / Getty Images

Жителя города Абай подозревают в мошенничестве на 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По версии полиции, он брал у знакомого телефон якобы для звонков, а сам оформлял займы.

По информации портала Polisia.kz, в Акмолинской области раскрыли преступление, которое произошло в 2022 году. Потерпевшим оказался 24-летний житель Атбасара.

"Летом и осенью 2022 года заявитель несколько раз виделся с малознакомым мужчиной в различных ситуациях. Не думая об обмане, он давал ему свой телефон на просьбу позвонить или отправить сообщение. Но, как выяснилось, чужой телефон злоумышленнику был нужен, чтобы оформлять онлайн-кредиты и микрозаймы. Общий ущерб составил более 4 млн тенге", - сказано в сообщении полиции.

Полиция установила личность предполагаемого мошенника. Подозреваемым проходит житель города Абай Карагандинской области. Сейчас он который находится под следствием за совершение других преступлений.

Ранее в Актобе 18-летнего парня приговорили к 5,5 годам лишения свободы за мошенничество – он обманным путем оформил кредит в 628 тыс. тенге на свою бабушку. Он брал у нее смартфон и оформлял на нее онлайн-кредиты в сумме от 40 до 208 тысяч тенге. Еще до совершеннолетия молодого человека судили за грабеж и кражу. Тогда ювенальный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, позже в апелляции реальный срок заменили на условный. Теперь же, при вынесении наказания за мошенничество, суд учел новое преступление, совершенное парнем будучи под контролем службы пробации, и приговорил обвиняемого к 5,5 годам лишения свободы.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: преступной группой; в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115777-na-zhitelya-atbasara-nezakonno-oformili-zaym-na-4-mln-tenge/

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