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Внук оформил кредит на собственную бабушку и был осужден за мошенничество

Опубликовано:

Бабушка держит трость
Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе 18-летнего парня приговорили к 5,5 годам лишения свободы за мошенничество – он обманным путем оформил кредит в 628 тыс. тенге на свою бабушку, передает газета "Диапазон".

Как пишет издание, 18-летний житель Актобе, пользуясь доверием родной бабушки, брал у нее смартфон и оформлял на нее онлайн-кредиты в сумме от 40 до 208 тысяч тенге.

"В общей сложности, он оформил на нее 628 тысяч тенге. Поученные обманным путем деньги перечислял на свой счет и тратил, правда, на что именно осталось неизвестным. Обман внука раскрылся после звонка из банка, пожилая женщина с удивлением узнала о просроченных кредитах", – сообщили авторы издания.

На молодого человека завели уголовное дело за мошенничество. При этом потерпевшая его простила и просила не наказывать строго.

Однако, как пишут корреспонденты, еще до совершеннолетия молодого человека судили за грабеж и кражу. Тогда ювенальный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, позже в апелляции реальный срок заменили на условный.

Теперь же, при вынесении наказания за мошенничество, суд учел новое преступление, совершенное парнем будучи под контролем службы пробации, и приговорил обвиняемого к 5,5 годам лишения свободы.

Отмечается, что сейчас пожилая женщина сама оплачивает оформленный кредит.

Добавим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097335-vnuk-oformil-kredit-na-sobstvennuyu-babushku-i-byl-osuzhden-za-moshennichestvo/

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