Житель Мангистау с зарплатой в 85 тыс. тенге внес на личный счет 45,7 млн тенге

Житель Мангистауской области с зарплатой в 85 тыс. тенге и долгом по алиментам в 2,5 млн тенге внес на личный счет 45,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокурорами Мангистауской области установлены 13 должников по алиментам, скрывших сведения о доходах на общую сумму 73,3 млн тенге.

В частности, по данным надзорного органа, один из должников по алиментам за 2023 и 2024 годы внес на свой личный счет 45,7 млн тенге.

"При этом в целях создания видимости исполнения своих обязательств этот должник формально устроился на работу с заработной платой в 85 тыс. тенге, тогда как сумма его задолженности по исполнительному производству составляла 2,5 млн тенге", - отметили в прокуратуре региона.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).

С начала текущего года по инициативе прокуроров в Мангистауской области начаты досудебные расследования в отношении 21 должника, по 13 делам состоялись приговоры суда, остальные находятся на стадии расследования.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее полицейские нашли жительницу Караганды, которая задолжала своим детям более 9 млн тенге алиментов. По данным МВД, она специально меняла квартиры и номера телефона, то есть умышленно уклонялась от уплаты многомиллионного долга.