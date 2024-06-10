Казахстанец пытался растоптать свой телефон при задержании бойцами СОБРа (видео)

В Северо-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в серийном интернет-мошенничестве, который пытался растоптать свой смартфон во время операции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в апреле 53-летний житель Петропавловска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Он рассказал, что в ноябре прошлого года к нему подошел неизвестный, который представился сотрудником полиции и задавал вопросы, имитируя оперативно-розыскные мероприятия.

Войдя в доверие, он уговорил потерпевшего якобы в интересах следствия продиктовать код, пришедший по SMS. Как выяснилось после, на мужчину был оформлен кредит на сумму свыше 1 млн тенге.

Несмотря на прошедшие месяцы, сотрудники группы по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Петропавловска.

К задержанию оперативники привлекли сотрудников специального отряда быстрого реагирования. В один из моментов подозреваемый, воспользовавшись тем, что его борсетка упала на землю, попытался растоптать находившийся в ней смартфон, но бойцы СОБРа пресекли его действия.

"В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество). Уже известно имя еще одного потерпевшего. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям", - сообщил начальник УКП ДП СКО Иван Терзиди.

Добавим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.