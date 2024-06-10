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Погоню полицейского за мотоциклистом сняли на видео в Усть-Каменогорске

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Полицейский и мотоциклист
Полицейский и мотоциклист. Кадр из видео: vk.com/video/@moygorod_uk

Необычный инцидент сняли на видео в Усть-Каменогорске - здесь мотоциклист пытался сбежать от полицейских. Кадры прокомментировали в полиции, передает издание YK-news.kz.

По данным издания, инцидент произошел 8 июня на проспекте М. Ауэзова.

На кадрах видно, как полицейский бежит за мотоциклистом и пытается остановить его, но тому удается уйти от погони.

В департаменте полиции ВКО журналистам сообщили, что мотоциклист проигнорировал полицейских, когда они потребовали остановиться. За рулем Enduro находился 38-летний мужчина.

Тем не менее водителя все же задержали и привлекли к административной ответственности сразу за несколько нарушений:

  • вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения;
  • нахождение за рулем ТС, не зарегистрированного в установленном порядке, без страхового полиса и прохождения технического осмотра.

Ранее похожий инцидент произошел в Актау - здесь полицейские остановили мопед, и пока стражи порядка задерживали водителя, пассажирка мопеда уехала на нем.

Добавим, что согласно статье 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

А согласно статье 590 КоАП РК управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, влечет штраф в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114736-pogonyu-policeyskogo-za-motociklistom-snyali-na-video-v-ust-kamenogorske/

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