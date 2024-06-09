Пассажирка мопеда сбежала во время задержания в Актау (видео)

Необычное задержание попало на видео в Актау - пока полицейские задерживали водителя, пассажирка сбежала на скутере, передает издание Lada.kz.

Инцидент прокомментировали журналистам в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На опубликованном в соцсетях видео стражи порядка пытаются посадить в машину сопротивляющегося им водителя мопеда. Пассажирка же в этот момент покидает место инцидента на скутере.

В департаменте полиции региона сообщили, что личность водителя установлена. На него составлены протоколы по статье 615 КоАП РК (Нарушение правил движения лицами, управляющих мопедами) и 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа).

Транспорт забрали на штрафстоянку.

Отметим, согласно статье 615 КоАП РК за создание препятствий для движения транспортных средств предусмотрен штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц - в размере десяти месячных расчетных показателей.

А согласно статье 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (110 тыс. тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.