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"Похищали людей, отбирали имущество": спецоперация МВД и КНБ попала на видео

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Задержание подозреваемых в участии в преступной группировке
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

В Кызылорде сотрудники МВД и КНБ при координации Генпрокуратуры пресекли деятельность предполагаемой преступной группировки, негативно влияющей на криминогенную обстановку в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в мае была проведена специальная операция по задержанию лиц, подозреваемых в руководстве преступной группой и участии в ней.

"Следует отметить, что итогом задержания предшествовала длительная оперативная разработка. Сбор доказательств их бандитской деятельности затруднялся наличием множественных преступных связей", - отметил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В настоящее время по всем фактам проводятся проверки.

"Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках. Также проверяется их причастность к покровительству увеселительных заведений, вымогательству в сфере строительства и сельского хозяйства. Основные участники группировки арестованы, изъято огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денежных средств. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса", - рассказал Куандык Алпыс.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области полицейские задержали 28 человек, которые, по версии следствия, состояли в группе "черных риелторов" и переоформили на себя 14 квартир, принадлежавших пенсионерам, инвалидам и лицам с алкогольной и наркотической зависимостью.

А в Туркестанской области стражи порядка задержали группу людей, подозреваемых в незаконной добыче недр, хранении оружия и сводничестве. При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли 1 погрузчик, 7 грузовых автомашин, оружие и патроны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114727-pohishchali-lyudey-otbirali-imushchestvo-specoperaciya-mvd-i-knb-popala-na-video/

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