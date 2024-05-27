Спецоперация с участием СОБР в Туркестанской области: задержаны 15 человек (видео)

В Туркестанской области стражи порядка задержали группу людей, подозреваемых в незаконной добыче недр, хранении оружия и сводничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Facebook, задержание произошло в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Шардаринского и Жетысайского районов Туркестанской области.

"Так, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с СОБР задержали 9 лиц, в том числе организатора преступной группы, ранее судимого местного жителя", - отметили в ДП региона.

При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли 1 погрузчик, 7 грузовых автомашин, 2 охотничьих ружья, патроны и другие вещественные доказательства.

"Кроме того, в ходе дальнейших мероприятий в городе Шардаре был выявлен факт организации и содержания притона для занятия проституцией. Оперативники задержали 2 администраторов и 4 гражданок Казахстана", - сообщили в ведомстве.

Также были изъяты денежные средства и иные вещественные доказательства.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

Ранее в Енбекшиказахском районе Алматинской области на территории одного из карьеров полиция установила незаконную добычу полезных ископаемых. По данным стражей порядка, причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге. На спецстоянку поместили 47 единиц техники и автомашин.

А в области Жетісу ликвидировали деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос". Предположительно, подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для граждан КНР.