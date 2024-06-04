"Недавно узнал о существовании отца и бабушки": знакомство с внуком обернулось неприятностями для акмолинки

83-летняя жительница Кокшетау сообщила о пропаже денег и золотых изделий после приезда в гости внука, с которым она недавно познакомилась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, 29 мая в управление полиции Кокшетау обратилась 83-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что некое лицо, проникнув в квартиру, похитило золотые изделия и деньги. Сумма ущерба составила 850 тыс. тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции задержали родственника потерпевшей, который дал признательные показания", - отметили в ДП Акмолинской области.

Выяснилось, что 23-летний внук потерпевшей познакомился со своей бабушкой и отцом сравнительно недавно после рассказа матери об их существовании.

"Приехав в гости из другой области, молодой человек быстро вошел в доверие к новым родственникам, которые, в свою очередь, помогли ему решить проблему с имевшимися долгами. Кроме добровольной помощи внук решил воспользоваться деньгами и золотом, которые он заприметил в квартире", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража".

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В прошлом году свыше 7 млн тенге похитили из квартиры 61-летней жительницы Караганды, причем на входной двери отсутствовали следы взлома. Подозреваемым в преступлении стал 23-летней внук женщины, который дал признательные показания.