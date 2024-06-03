Бухгалтера аппарата акима осудили в Карагандинской области
Опубликовано:
По результатам проверки прокуратуры осуждена бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 годы необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге.
По факту мошенничества прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.
Приговором Осакаровского районного суда бывший бухгалтер признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.
Ущерб государству полностью погашен.
Напомним, ранее сообщалось, что бухгалтер акимата сельского округа в Акмолинской области предстала перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, сотрудница с января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Женщину на 7 лет отправили в колонию.
Также в Шымкенте был вынесен приговор в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта. Его за причинение ущерба на сумму более 29 млн тенге лишили свободы на 7,5 лет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111217-buhgaltera-apparata-akima-osudili-v-karagandinskoy-oblasti/