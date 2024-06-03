Бухгалтера аппарата акима осудили в Карагандинской области

По результатам проверки прокуратуры осуждена бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 годы необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге.

По факту мошенничества прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.

Приговором Осакаровского районного суда бывший бухгалтер признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Ущерб государству полностью погашен.

Напомним, ранее сообщалось, что бухгалтер акимата сельского округа в Акмолинской области предстала перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, сотрудница с января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием. Сумма ущерба составила более 20 млн тенге. Женщину на 7 лет отправили в колонию.

Также в Шымкенте был вынесен приговор в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта. Его за причинение ущерба на сумму более 29 млн тенге лишили свободы на 7,5 лет.