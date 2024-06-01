"Использовала ЭЦП акимов": госслужащую отправили в колонию на 7 лет

Бухгалтер акимата сельского округа в Акмолинской области предстала перед судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, дело по ст.189 ч.4 п.2 УК рассматривалось в Целиноградском районном суде.

"С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, подсудимая вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием", - рассказали в Акмолинском областном суде.

Судебно-экономическая экспертиза заключила, что за указанный период женщина излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 млн тенге.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей и добровольное возмещение ущерба на стадии расследования уголовного дела.

Приговором суда бухгалтеру назначено 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль.

"Вместе с тем в прокуратуру направлено уведомление по вопросу о начале досудебного производства в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе.

Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.