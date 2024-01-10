Автомобиль пропал у казахстанца, пока он спал после празднования Нового года

Житель Жамбылской области обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. По словам мужчины, к этому оказался причастен один из его собутыльников, который вместе с ним праздновал Новый год, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Жамбылский районный отдел полиции обратился 44-летний житель села Шайдана с заявлением о пропаже автомобиля марки "ВАЗ-2121".

"Со слов потерпевшего, он поехал праздновать Новый год на соседнюю фазенду и там один из его собутыльников, который работает пастухом, угнал машину, пока он спал", - отметили в ДП региона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен стражами порядка на обочине дороги возле села. За рулем был 31-летний мужчина.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и по ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

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