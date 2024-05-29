Нетрезвого акима сельского округа задержали за рулем в СКО

В СКО аким Возвышенского сельского округа Канат Токпанов сел нетрезвым за руль и был привлечен к административной ответственности. Теперь его рекомендуют уволить, передает МИА "Казинформ".

Поведение акима обсудили на заседании Совета по этике. Как рассказал главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Абзал Уразамбетов, в отношении главы сельского округа провели служебное расследование.

В результате подтвердилось, что чиновника привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Было установлено, что 2 мая в рабочее время на служебном автомобиле Канат Токпанов двигался по загородной трассе, а перед поездкой выпил банку пива.

Акима остановили сотрудники полиции и направили на медицинское освидетельствование. Там установили, что чиновник имеет легкую степень опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет. Канат Токпанов признал свою вину и не стал оспаривать решение суда.

По словам председателя Совета по этике Дулата Тайшабая, в поддержку главы сельского округа выступили местные жители. Некоторые члены Совета по этике даже предложили провести выездное заседание в сельском округе и на месте определиться, какое решение принять.

Тем не менее по итогу заседания большинством голосов акиму района имени Габита Мусрепова рекомендовали уволить Каната Токпанова с занимаемой должности.

По информации с официального сайта акимата района имени Габита Мусрепова, Канат Токпанов занимает пост акима Возвышенского сельского округа с апреля 2022 года. Ранее он работал в КГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области".

Также акима одного из сельских округов Тайыншинского района СКО задержали в Кокшетау за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Чиновника поместили под арест на 15 суток и лишили водительских прав сроком на 7 лет.