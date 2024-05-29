Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нетрезвого акима сельского округа задержали за рулем в СКО

Опубликовано:

Канат Токпанов
Канат Токпанов. Фото: gov.kz

В СКО аким Возвышенского сельского округа Канат Токпанов сел нетрезвым за руль и был привлечен к административной ответственности. Теперь его рекомендуют уволить, передает МИА "Казинформ".

Поведение акима обсудили на заседании Совета по этике. Как рассказал главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Абзал Уразамбетов, в отношении главы сельского округа провели служебное расследование.

В результате подтвердилось, что чиновника привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Было установлено, что 2 мая в рабочее время на служебном автомобиле Канат Токпанов двигался по загородной трассе, а перед поездкой выпил банку пива.

Акима остановили сотрудники полиции и направили на медицинское освидетельствование. Там установили, что чиновник имеет легкую степень опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет. Канат Токпанов признал свою вину и не стал оспаривать решение суда.

По словам председателя Совета по этике Дулата Тайшабая, в поддержку главы сельского округа выступили местные жители. Некоторые члены Совета по этике даже предложили провести выездное заседание в сельском округе и на месте определиться, какое решение принять.

Тем не менее по итогу заседания большинством голосов акиму района имени Габита Мусрепова рекомендовали уволить Каната Токпанова с занимаемой должности.

По информации с официального сайта акимата района имени Габита Мусрепова, Канат Токпанов занимает пост акима Возвышенского сельского округа с апреля 2022 года. Ранее он работал в КГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области".

Также акима одного из сельских округов Тайыншинского района СКО задержали в Кокшетау за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Чиновника поместили под арест на 15 суток и лишили водительских прав сроком на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108961-netrezvogo-akima-selskogo-okruga-zaderzhali-za-rulem-v-sko/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.