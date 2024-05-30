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На 140 миллиардов тенге обманули мошенники казахстанцев

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Пачки тенге лежат друг на друге и на других пачках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня в Генпрокуратуре озвучили ущерб, который нанесли мошенники в 2023 году - на уловки злоумышленников попались 44 тыс. казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Под председательством Генпрокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам.

На заседании было отмечено, что в прошлом году от рук мошенников пострадали 44 тыс. казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 млрд тенге.

В прокуратуре подчеркнули, что для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Отметим, в феврале этого года эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Среди них были названы видеозвонки, ИИ, фальшивые QR-коды, а также фейковые предложения о работе.

Напомним, сегодня в Генпрокуратуре сообщили об ОПГ из Турции, которая обманывала казахстанцев. Злоумышленники продавали несуществующие авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109738-na-140-milliardov-tenge-obmanuli-moshenniki-kazahstancev/

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