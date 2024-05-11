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Казахстанец, заступившись за дочь, избил зятя и не был наказан

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Мужчина и женщина стоят в квартире
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: gorodenkoff/Getty Images

Жителя Кызылординской области не стали наказывать после того, как он избил зятя, защищая свою дочь. Потерпевший помирился с тестем, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации официального сайта суда, дело по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) рассматривалось в Сырдарьинском районном суде.

Как выяснилось, потерпевший поздно ночью пришел домой пьяный и при ссоре ударил жену по лицу. Узнав об этом, на следующий день тесть мужчины избил зятя, тем самым вызвав кратковременное расстройство здоровья.

В суде правонарушитель полностью признал вину и попросил прекратить дело. Потерпевший помирился со своим тестем и заявил, что не имеет к нему никаких претензий.

Постановлением районного суда дело в отношении мужчины прекращено в связи с примирением сторон, между ними утверждено соглашение в результате медиации,  правонарушитель был освобожден от административной ответственности.

Добавим, что согласно ч.1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей (15 380 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098811-kazahstanec-zastupivshis-za-doch-izbil-zyatya-i-ne-byl-nakazan/

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