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Кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями в Мексике

Опубликовано:

Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос
Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос. Фото: x.com/TitularNoticias

Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос, который намеривался стать мэром города Коюка-де-Бенитес в Мексике, был застрелен на встрече с избирателями, передает NUR.KZ со ссылкой на El Universal.

Преступление произошло, когда кандидат собирался подняться на сцену, чтобы вести церемонию закрытия своей кампании в районе Лас-Ломас, пишет издание.

Сообщается, что неизвестный мужчина подошел к политику со спины, когда тот стоял с избирателями на баскетбольной площадке, и выстрелил ему в голову.

По информации прокуратура штата, нападавший был ликвидирован на месте преступления.

На месте событий работали сотрудники министерской следственной полиции и судебно-медицинской службы, которые проводят расследование.

Соратники Альфредо Кабрера Баррьентос потребовали от властей расследовать убийство политика.

Издание пишет, что выборы в штате Герреро нередко сопровождаются насилием. На сегодняшний день были убиты пять кандидатов в мэры и один в федеральные депутаты, а еще нападениям подверглись члены семей, телохранители и пособники кандидатов.

Отметим, на прошлой неделе в Мексике во время митинга погибли девять человек.

В результате обрушения сцены на предвыборном мероприятии партии "Гражданское движение" погибли восемь взрослых и один ребенок, еще 50 человек пострадали.

По информации кандидата в президенты Хорхе Майнеса, порыв ветра вызвал обрушение сцены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109243-kandidata-v-mery-zastrelili-na-vstreche-s-izbiratelyami-v-meksike/

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