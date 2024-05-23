Девять человек погибли при обрушении сцены во время митинга в Мексике (видео)

Трагедия произошла в Мексике в ходе предвыборного митинга - в результате обрушения сцены погибли и пострадали люди, среди погибших - один ребенок.

По информации The Straits Times, все произошло 22 мая в северном мексиканском штате Нуэво-Леон. Губернатор Самуэль Гарсия сообщил подробности.

По его словам, в результате обрушения сцены на предвыборном мероприятии партии "Гражданское движение" погибли восемь взрослых и один ребенок, еще 50 человек пострадали.

По информации кандидата в президенты Хорхе Майнеса, порыв ветра вызвал обрушение сцены.

"Я никогда не испытывал ничего столь внезапного", - описал журналистам произошедшее политик.

Он также заявил, что приостанавливает предвыборную деятельность и надеется, что власти расследуют случившееся. По информации издания, в ходе ЧП пострадали члены команды Майнеса, например, координатор предвыборной кампании получила перелом ступни.

Отметим, что президент Мексики избирается на шестилетний срок без права переизбрания. Выборы проходят в один тур и победитель определяется простым большинством голосов. По информации The Guardian, впервые главой государства в Мексике могут избрать женщину. Правящая партия и оппозиционная коалиция выбрали в качестве своих кандидатов женщин.